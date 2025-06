Final Fantasy-produsent antyder å bringe FFXVI til Switch 2

HQ

Square Enix Nintendo har presset på for å få flere av spillene sine ut til et bredere publikum ved å satse mer på kryssplattformtemaet. I det siste har Final Fantasy XVI kommet til Xbox Series-konsoller (og Final Fantasy VII: Remake etter hvert også), men det er ikke sikkert det er den eneste konsollen det japanske selskapet har i tankene.

I en nylig livestream-oppdatering slapp produsent Naoki Yoshida en kort formulering som antydet at en Nintendo Switch 2 -versjon er i horisonten. Som lagt merke til av en ResetEra-bruker, mot slutten av strømmen når utviklerne chatter seg imellom, bemerker Yoshida at det er "bare Nintendo igjen", noe som kreativ direktør Kazutoyo Maehiro kommenterte med det korte svaret om at han "vil gjøre sitt beste".

Dette er på ingen måte en bekreftelse, men det ser ut til å antyde at en eventuell Switch 2 -versjon av spillet kan skje, spesielt siden konsollen ofte blir sett på og sammenlignet med Series S -systemet, en plattform som nå kjører den nylige action-RPG-en, om enn tydeligvis ikke for godt.