Final Fantasy skaperen ønsker å bringe Fantasian til PC og konsoller

HQ

Hironobu Sakaguchi, i stor grad kjent for sin rolle som skaper av Final Fantasy, har presset og uttrykt sitt ønske om å bringe den mobile JRPG Fantasian til PCer og konsoller. Under en opptreden på Monaco Anime Game International Conferences 2023 (MAGIC 2023) har Sakaguchi sagt at det er etterspørsel etter at tittelen kommer til flere plattformer og for en oppfølging.

"Mange ber om en PC-port, og jeg hører også etterspørsel etter en oppfølger," sa Sakaguchi.

Siden Fantasian opprinnelig ble lansert som en Apple Arcade eksklusiv, har spillet sannsynligvis ikke havnet i hendene på så mange av JRPG-fansen som opprinnelig var håpet. Ved å berøre denne saken la Sakaguchi direkte til:

"Fantasian er en tittel jeg håper flere vil få se selv i fremtiden."

Det har ikke vært noen bekreftelse på at spillet kommer til PC eller konsoll i fremtiden ennå, eller at en oppfølger er på vei, men vil Fantasian på flere plattformer være noe du vil være interessert i?

Takk, IGN.