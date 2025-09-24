HQ

Final Fantasy Tactics ble utgitt på den første PlayStation i 1997. Det ble opprinnelig skapt og designet av Yasumi Matsuno, som ønsket å lage et tilgjengelig taktisk spill i Final Fantasy -universet. Resultatet ble Final Fantasy Tactics, som ble en stor suksess. Ved utgangen av 1997 hadde det solgt over 1,2 millioner eksemplarer bare i Japan (spillet kom ikke til Vesten før i 1998).

Spillet har siden den gang blitt en kultklassiker blant fansen og er et av de mest elskede strategispillene noensinne. Derfor har Square Enix tatt på seg litt av en oppgave med å restaurere denne klassikeren, spesielt siden kildekoden til det opprinnelige spillet delvis gikk tapt, noe som betyr at deler av denne remasteren er skrevet fra bunnen av. Square Enix håper å introdusere spillet for en ny generasjon spillere og har derfor levert denne The Ivalice Chronicles remasteren, som legger til en rekke livskvalitetsoppdateringer, en helt ny visuell stil, full stemmeskuespill, nye kontroller, oppdatert brukergrensesnitt og ulike ombalanseringer av spillopplevelsen.

Når du starter Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, kan du velge om du vil spille i Enhanced Mode, som er den nye remasteren, eller Classic Mode, som er en 1:1-konvertering av originalen fra 1997. Classic kommer komplett med gammeldags 4:3-format, uskarpe mellomsekvenser, men også med den sjarmerende og klassiske pikselgrafikken. Denne versjonen har fått en autosave-funksjon, men ellers ser den ut som originalen og støtter ikke Trophies på PlayStation 5.

I denne anmeldelsen har jeg selvfølgelig spilt begge versjonene, men fokuset vil hovedsakelig være på den oppdaterte versjonen av spillet og de endringene som er gjort.

Først en veldig kort oppsummering av hva Final Fantasy Tactics er. Spillet ble utgitt i 1997 og er et lagbasert taktisk isometrisk rollespill. Kampene foregår på et rutenett der hver enhet i en gruppe kan bevege seg og angripe én gang per runde. Hindringer, terrengtype og høydeforskjeller i terrenget påvirker hvilke bevegelser og handlinger du kan utføre. Når alle enhetene i gruppen din har gjort det de skulle, går turen over til motstanderen. Hvis du tror du har hørt dette før, er det fordi Final Fantasy Tactics har inspirert utallige spill i sjangeren opp gjennom årene. I tillegg kommer en gripende historie som tar noen vendinger underveis, som seg hør og bør i et Final Fantasy -spill, og resultatet er et av de mest overbevisende strategispillene noensinne.

Under overflaten fungerer Classic og Enhanced -utgavene på samme måte. De er begge basert på de samme prinsippene og mekanikkene, men Enhanced -utgaven er gjort mye mer tilgjengelig enn originalspillet. Som nevnt tidligere har grafikken blitt betydelig oppdatert, menyene og brukergrensesnittet generelt er oppdatert, kontrollene er oppdatert, og sist, men ikke minst, har all dialog nå full stemmeskuespill, og flere deler av dialogen er omskrevet.

De to største umiddelbare endringene kommer i form av den nye Combat Timeline og den nye Tactical View. Combat Timeline ligger på venstre side av skjermen, der du kan se i hvilken rekkefølge fiendene angriper og når det er dine egne troppers tur til å angripe. Det høres kanskje ut som en liten ting - og noe man forventer av et strategispill i 2025 - men det originale spillet hadde ikke denne tidslinjen, og den utgjør en stor forskjell og bidrar til å gjøre spillet mindre frustrerende.

Den andre tingen er, som nevnt, Tactical View. Siden Final Fantasy Tactics foregår i et isometrisk perspektiv, med en ganske lav kameraposisjon, vil det ofte være steder der troppene dine, eller fiendene dine, kan være gjemt bak hus, steiner eller andre hindringer i landskapet. Selv om du kan rotere det isometriske perspektivet 90 grader om gangen, kan det likevel være vanskelig å få full oversikt over slagmarken og hvor fiendene befinner seg. Med det nye Tactical View får du en ovenfra-og-ned-visning av slagmarken, noe som gir deg en mye bedre oversikt, noe som igjen bidrar til å gjøre spillopplevelsen noe bedre og mer tidsriktig.

Enhanced Edition er langt mindre frustrerende enn originalen, og jeg synes mange av oppdateringene bidrar til å gjøre et utmerket strategispill enda bedre, men jeg er ikke helt sikker på at dedikerte fans vil være enige med meg. I tillegg til å gjøre spillet mer tilgjengelig og moderne, endrer disse justeringene også balansen i spillet, og det er jeg ikke helt sikker på at veteranfansen vil være begeistret for.

Så kommer vi til det visuelle aspektet, som rett og slett er et savn. Først må det sies at menyene er vakre og mye bedre å bruke enn originalene, og de nye mellomsekvensene er også en stor forbedring i forhold til originalene. Men grafikken i spillet har blitt endret fra en sjarmerende pikselkunststil til en desidert karakterløs og sjelløs retning. Det er mulig at grafikken teknisk sett er i en HD-2D-oppdatering, men den er ikke på langt nær så sjarmerende og vakker som i for eksempel Octopath Traveler eller Dragon Quest III HD-2D Remake.

Den nye grafikken er en betydelig endring, men jeg er ikke sikker på om det er en forbedring. Det ser ut som om den har vært gjennom et TikTok -filter eller AI, og sluttresultatet er noe ... som bare ikke ser riktig ut. Det er virkelig synd. Lyden har også blitt oppdatert, med et forbedret lydspor, men det du virkelig legger merke til er den oppdaterte dialogen, som nå også er stemmelagt, og stemmeskuespillerne gjør faktisk en veldig god jobb.

Det taktiske gameplayet er fortsatt stjernen i showet 28 år senere, og med denne nye versjonen har Square Enix oppdatert et allerede utmerket spill på de fleste områder, og dessverre også tatt et skritt i feil retning på et par andre områder. Både historien og det komplekse jobbsystemet holder fortsatt mål, og de nye livskvalitetsforbedringene og den nå fullt stemmelagte dialogen gjør spillet litt mer fordøyelig for dagens strategispillere.

Jeg vil imidlertid også tippe at de mest dedikerte fansen ikke vil være like fornøyde med alle oppdateringene, men jeg tror ingen kan være uenige i at Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles er det perfekte stedet å starte hvis du vil prøve et av vår tids beste taktiske rollespill, ettersom det er noe mer tilgjengelig enn originalen. Det krever fortsatt mye tid og engasjement fra spilleren, men tiden man bruker på spillet vil være mindre frustrerende enn den var for 28 år siden. Bare prøv å spille den medfølgende originalversjonen, så tror jeg du skjønner hva jeg mener.