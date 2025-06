Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bekreftet under State of Play

I forkant av State of Play -sendingen begynte det å svirre et rykte om at en (lenge ryktet) Final Fantasy Tactics -tittel ville dukke opp. Det ryktet viste seg å være veldig, veldig nøyaktig.

Square Enix og utviklingsteamet Creative Studio 3 har annonsert det som blir kalt Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, og det er en nyinnspilling av den elskede originalen som også inkluderer den klassiske versjonen. Jepp, du kan spille den finere og oppdaterte utgaven av spillet som inkluderer et fornyet grensesnitt, massevis av ekstra triks og dingser, historiejusteringer, fullt stemmestyrt dialog og mer, eller du kan gå tilbake og oppleve originalen som kombinerer den klassiske grafikken og spillingen med War of the Lions oversettelse.

Begge versjonene av spillet er inkludert i fullpakken, og når du kan sjekke ut og spille Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, lanseres spillet 30. september 2025 på PS4 og PS5, og forhåndsbestillinger er nå tilgjengelige. Sjekk ut kunngjøringstraileren nedenfor.