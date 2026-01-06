Final Fantasy-veteranen Toshiyuki Itahana har forlatt Square Enix etter 25 år

HQ

Mens vi nå går inn i det nye året, har det blitt avslørt at Square Enix må gå videre uten en av sine mest elskede og erfarne utviklere. I en uttalelse har kunstneren Toshiyuki Itahana avslørt at han etter 25 år i det japanske selskapet vil gå av og ønsker å "ta på seg nye utfordringer."

Itahana, som kanskje er mest kjent for sitt arbeid med Final Fantasy IX, men som også har jobbet med blant annet Final Fantasy XIV: Dawntrail, har kommet til den konklusjonen at nå som arbeidet med 25-årsjubileet for det førstnevnte spillet er fullført, er han klar til å avslutte dette kapittelet i karrieren og begynne på noe nytt.

"Nå som illustrasjonsarbeidet og veiledningen i forbindelse med 25-årsjubileet er ferdig, føler jeg en sterk mestringsfølelse over å ha fullført den rollen jeg ble betrodd. Samtidig følte jeg at dette var det rette tidspunktet for å sette en strek over dette kapittelet og ta fatt på nye utfordringer."

Når det gjelder hva som blir det neste for Itahana, har han delt et kort glimt av hva som kommer til å skje, og forklarte at han nå skal jobbe som frilansillustratør og karakterdesigner, en karrierevei som han "fortsatt er i ferd med å finne veien - jeg lytter til råd og lærer av erfarne frilansillustratører".

Itahana avslutter med å legge til "Til alle som har spilt spillene jeg har jobbet med hos Square Enix, og til alle de jeg har hatt gleden av å jobbe med gjennom årene, tusen takk. Jeg vil gjerne uttrykke min dyptfølte takknemlighet, og jeg håper oppriktig på deres fortsatte støtte i fremtiden."