Final Fantasy VII: Ever Crisis kommer til Steam

Som en del av en japansk livestream om Final Fantasy VII: Ever Crisis ble det nylig avslørt at free-to-play-mobilspillet vil komme til Steam en gang i fremtiden. Det nevnes at spillet for øyeblikket er under utvikling for plattformen, og at spillerne vil kunne dele dataene sine mellom PC- og mobilversjonene.

Det har ikke blitt nevnt noen tidsramme for denne Steam-utgaven av spillet, og det har heller ikke blitt sagt noe om hvordan spillet vil fungere i praksis, men det virker sannsynlig at free-to-play-formelen med mikrotransaksjoner vil bli bevart for å opprettholde pariteten mellom de to utgavene.

Hvis du ennå ikke har sjekket ut Final Fantasy VII: Ever Crisis på din mobile enhet kan du ta turen hit for å lese anmeldelsen vår av spillet og se hva vi syntes om det.