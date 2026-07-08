Final Fantasy VII: Ever Crisis skal avvikles i oktober

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Square Enix har kunngjort at reisen nærmer seg slutten for den live-service-baserte mobilversjonen av Final Fantasy VII. Etter lanseringen for noen år siden på Android- og iOS-enheter, og kort tid etterpå på PC, er det nå bekreftet at Final Fantasy VII: Ever Crisis ikke vil være i drift mye lenger, da spillet legges ned i oktober.

Datoen for når tjenesten avsluttes er satt til 7. oktober (for de i Europa) kl. 07:00 BST/08:00 CEST, og med dette i vente har flere deler av spillet allerede blitt stengt ned.

Vi har fått opplyst at Red Crystals (betalt premiumvaluta) ikke lenger selges, men at spillerne kan fortsette å bruke de de har i sin besittelse frem til nedleggelsesdatoen. For de som er misfornøyde med denne beslutningen og ønsker refusjon for eventuelle Red Crystals de har kjøpt, ser det ut til at Square Enix kun tilbyr refusjonsmuligheter til innbyggere i Taiwan.

Om nedleggelsen sier Square Enix: «Siden lanseringen av App Store- og Google Play-versjonene 7. september 2023 og Steam-versjonen 6. desember 2023 har vi arbeidet for å gi spillerne våre den best mulige opplevelsen. Etter nøye vurdering har vi imidlertid kommet frem til at det vil være vanskelig å fortsette med dette, og har derfor besluttet å avslutte tjenesten.»

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