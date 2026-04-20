Final Fantasy VII får brettspillbehandling

Final Fantasy VII er fortsatt det mest elskede spillet i Square Enix' langvarige serie, og det har gitt opphav til en rekke spin-offs og oppfølgingsprosjekter. Dette inkluderer ting som en anime og en CGI-film, og nå er det på tide med enda et prosjekt.

Denne gangen er det et brettspill kalt Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Building, som er en ny versjon av Arclights populære Cat and the Tower. Målet er å bygge Shinra-tårnet sammen med opptil fire venner, en struktur som blir stadig mer ustabil jo høyere du klatrer. Målet er å nå det åttende nivået, men dessverre finnes det også fiender fra spillet som gjør det enda vanskeligere å klatre opp i tårnet.

Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Building er tilgjengelig for kjøp på Square Enixs offisielle nettside, hvor du også kan finne flere bilder og ytterligere informasjon, og det vil bli utgitt tidlig i 2027.