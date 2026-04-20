Final Fantasy VII: Remake Intergrade

Final Fantasy VII får brettspillbehandling

Du og opptil fire venner får i oppgave å bestige det ikoniske tårnet fra Midgar i det kommende Ascend the Shinra Building.

Final Fantasy VII er fortsatt det mest elskede spillet i Square Enix' langvarige serie, og det har gitt opphav til en rekke spin-offs og oppfølgingsprosjekter. Dette inkluderer ting som en anime og en CGI-film, og nå er det på tide med enda et prosjekt.

Denne gangen er det et brettspill kalt Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Building, som er en ny versjon av Arclights populære Cat and the Tower. Målet er å bygge Shinra-tårnet sammen med opptil fire venner, en struktur som blir stadig mer ustabil jo høyere du klatrer. Målet er å nå det åttende nivået, men dessverre finnes det også fiender fra spillet som gjør det enda vanskeligere å klatre opp i tårnet.

Final Fantasy VII: Ascend the Shinra Building er tilgjengelig for kjøp på Square Enixs offisielle nettside, hvor du også kan finne flere bilder og ytterligere informasjon, og det vil bli utgitt tidlig i 2027.

Relaterte tekster

0
Final Fantasy VII: Remake Intergrade (Switch 2)Score

Final Fantasy VII: Remake Intergrade (Switch 2)
ANMELDELSE. Skrevet av Ben Lyons

Vi har tatt en titt på dette spillet et par forskjellige ganger allerede, så denne gangen svarer vi utelukkende på spørsmålet om hvordan det fungerer på Nintendo Switch 2.



