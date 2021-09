Final Fantasy VII og Tekken 7 er to godbiter på PS Now i september

HQ

Forrige torsdag kunngjorde Sony at fem Final Fantasy-spill skal bli en del av PlayStation Now fremover, men du trenger ikke å være fan av Square Enix sin elskede serie for å ha nytte av den tjenesten i september.

Nå har resten av spillene som blir en del av PS Now i september blitt bekreftet, og det er ikke bare Final Fantasy VII som vil underholde. Allerede i morgen blir følgende spill tilgjengelige:

Ganske ulike, men kule spill.