Final Fantasy VII: Rebirth demo nå utgitt for både Switch 2 og Xbox Series S/X

Tidligere i år fikk Switch 2- og Xbox Series S/X-spillere endelig sjansen til å dykke ned i den fantastiske nyinnspillingen av Final Fantasy VII, Final Fantasy VII: Remake Intergrade. Nå bør de største fansen allerede ha fullført det, noe som er god timing fordi den svært anerkjente oppfølgeren, Final Fantasy VII: Rebirth, er satt til å slippes 3. juni.

Vi kan imidlertid allerede nå få et forsprang på eventyret, ettersom Square Enix har kunngjort utgivelsen av en spillbar demo for både Switch 2 og Xbox Series S/X, der du kan overføre lagringsfilen din til det fullstendige spillet. Demoen inkluderer både kapittel 1 og kapittel 2, der Cloud i den første delen vender tilbake til karakterens bakgrunnshistorie sammen med den ikoniske Sephiroth for å finne ut hvorfor monstre har dukket opp i nærheten av Clouds hjemby.

I kapittel 2 fortsetter historien med en reise over gresslettene, og Square Enix opplyser at det er flere timers underholdning å hente med sideoppdrag, kortspillet Queen's Blood og kamper. Se traileren for demoen og de nye versjonene nedenfor.

For de som vet at de vil kjøpe spillet, er forhåndsbestillinger tilgjengelige nå for både Switch 2 og Xbox Series S/X, og de som bestiller på forhånd kan se frem til følgende forhåndsbestillingsbonuser :

Digital utgave

- Inkluderer Moogle Trio og Posh Chocobo Summoning Materia, rustning: Shinra Bangle Mk. II og Midgar Bangle Mk. II.- Inkluderer bonusene i standardutgaven, pluss Magic Pot Summoning Materia, Accessory: Reclamant Choker, Armor: Orchid Bracelet, Digital Art Book og Digital Mini Soundtrack.

Fysisk utgave

- De som forhåndsbestiller den fysiske Nintendo Switch 2-utgaven av Final Fantasy VII: Rebirth, vil motta ett Magic: The Gathering-Final Fantasy Zack Fair-kort med variantkunst av Tetsuya Nomura, så lenge lageret rekker.