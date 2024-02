Final Fantasy VII: Rebirth er den nest høyest rangerte i serien noensinne

HQ

I går var dagen da vi endelig fikk fortelle deg hva vi synes om det kommende Final Fantasy VII: Rebirth, det andre kapittelet i nyinnspillingen - og vi elsket det virkelig. Og vi er tydeligvis ikke de eneste som synes dette er et strålende eventyr, for spillet er nå det nest høyest rangerte Final Fantasy noensinne på Metacritic, med et gjennomsnitt på 93 av 100.

Hva er så det best rangerte spillet? Det er det siste hovedspillet i den langvarige serien som fans av den gamle skolen ofte beskriver som det siste klassiske Final Fantasy eventyret, nemlig Final Fantasy IX, som ble utgitt til den aller første PlayStation i 2000. Det har en gjennomsnittlig score på 94 på Metacritic. Mange av oss her på Gamereactor-kontoret er enige om at det er den beste installasjonen hittil, og vi er også enige om at Final Fantasy VII: Rebirth er en verdig nummer to, så husk å sjekke det ut.