Final Fantasy VII: Rebirth (Nintendo Switch 2)

Det ser ut til at jeg endelig kommer til å få et rykte her som Gamereactor-anmelderen som spiller spill på nytt, for i det siste har jeg ikke sluttet å anmelde porteringer, remastere og nyinnspillinger av spill jeg allerede har fullført før. Det skjedde med Fallout 4, med Indiana Jones and the Great Circle, og nå med Final Fantasy VII: Rebirth, som jeg allerede hadde spilt, elsket, anmeldt (på Gamereactor Spain) og trodde jeg hadde lukket boken om for PlayStation 5, bare for å finne meg selv i å besøke det på Nintendo Switch 2. Med et så massivt spill som dette, som lett tar over 100 timer å spille gjennom, handlet denne anmeldelsen ikke så mye om å se på spillets narrative og spillmessige styrker eller svakheter (selv om jeg har et par nye tanker om det), som det handlet om å vurdere om dette titaniske spillet, med en filstørrelse på over 100 GB, lever opp til navnet sitt også på Nintendo-konsollen.

La oss gå videre til de mindre attraktive aspektene ved dette FFVII Rebirth on Switch 2. Aliasing var noe som åpenbart var nødt til å skje, gitt at maskinvarens kraft er lavere enn for andre versjoner, men det har heller ikke vært noe dramatisk. Med andre ord må du huske på at du ikke vil se den samme skarpheten i håndholdt modus som du ville sett på 4K-skjermen eller TV-en din med en PS5. Hvis du allerede har spilt Final Fantasy VII Remake Intergrade på Switch 2, vil du se at DLSS-løsningen her er identisk, og selv om spillet "ser" litt røffere ut på den lille bærbare skjermen, gir det en merkbar forbedring i Dock og på TV-en.

Det du vil legge merke til med en gang, og til det bedre, er at ytelsen er praktisk talt den samme, enten det er i lukkede rom eller i de store åpne delene av verdenen du vil støte på fra Kalm til Temple of the Elders. Selv uten benchmarking-programvare ser spillet ut til å kjøre uanstrengt med en jevn hastighet på 30 bilder i sekundet, og bruker av og til VRR-teknologi for å jevne ut overganger eller forbedre flyten på skjermen under kampene. Når det er sagt, ikke forvent samme dybdeskarphet eller tetthet av enheter på skjermen som du finner på PC, PS5 eller Xbox. Det er objektpopping - og ikke bare litt av det - som påvirker både NPC-er og monstre.

Men tekniske problemer til side, hvis dette er din første gjennomspilling av Final Fantasy VII: Rebirth, er du sikker på å bli hekta av alt annet. Etter å ha forlatt Midgar (nesten helt), er det nå Gaia-verdenen føles fri til å utforske. I denne andre gjennomspillingen har jeg benyttet anledningen til å nyte favorittaktivitetene mine i Rebirth: utforske alle hjørner av kartet, jakte på all materiaen, spille Chocobo-fangst-minispillene og, selvfølgelig, forsvare tittelen min som mester i Queen's Blood. Seriøst, Square Enix, dere burde virkelig vurdere en frittstående spin-off for dette kortspillet.

Jeg har også benyttet anledningen til å prøve å samle (igjen, uten hell) nok materialer til å oppgradere utstyret mitt til det maksimale ved hjelp av Synthesis-ferdigheten. Mer på grunn av mangel på tid (hvis du aldri har spilt Rebirth, husk at det potensielt er over 100 timer med spilling, ingen overdrivelse) enn mangel på lyst. For det er alltid noe å gjøre, hvis du ikke vil skynde deg rett til slutten og rulleteksten. Hjelpe innbyggerne i en verden som føles mye mer levende her enn den gjorde i 1997, forbedre poengene dine i minispill på Costa del Sol eller på Gold Saucer ... og kanskje til og med prøve en annerledes "første date" der.

Jeg skal ikke gå for mye i detalj om spillets hovedhistorie, som du sikkert allerede har lagt merke til, ikke er den samme som i det originale Final Fantasy VII. Selv med tilføyelser og endringer er nøkkeløyeblikkene der de skal være, selv om jeg ikke er sikker på om jeg har hjerte til å gå gjennom visse scener igjen som fremdeles beveger meg, enten det er i 32-bit eller nå i HD. Det spektakulære lydsporet fra lydteamet, som bygger på Nobuo Uematsus arbeid, har også skylden, nok en gang. Etter min mening er det langt bedre utnyttet gjennom hele spillet nå enn i de spesifikke øyeblikkene der det briljerte i Remake Intergrade.

Uansett er min oppfatning at Final Fantasy VII: Rebirth fortsatt er et absolutt beist både narrativt og grafisk, og jeg er forbløffet over at et spill av denne størrelsen og ambisjonene får plass på en slank håndholdt enhet som Switch 2 uten å gjøre noen kritiske kompromisser. Hvis det å ta med seg Cloud, Tifa, Aerith, Barret, Yuffie, Cait Sith og Red hvor enn du går veier tyngre enn eventuelle tekniske begrensninger, har du her endelig et av de viktigste spillene de siste årene på Nintendo, og også en av de beste delene i Final Fantasy-serien (om ikke den beste) i hendene dine.