Final Fantasy VII: Rebirth og Helldivers II tok hjem flest priser under Golden Joysticks

En av sesongens første store prisutdelinger er over. I går kveld inntok noen av de største navnene og spillene London for å dukke opp på Golden Joysticks, der det ble delt ut priser i en rekke kategorier. Det var definitivt et tema i år, da noen få spill tok hjem flertallet av trofeene, med de store vinnerne som Final Fantasy VII: Rebirth og Helldivers II med fire priser hver.

Square Enix' nyinnspilling klarte å vinne prisene Best Soundtrack og Best Storytelling, i tillegg til at Clouds skuespiller Cody Christian og Aerith-skuespillerinnen Briana White også tok hjem prisene Best Lead og Best Supporting Performer.

Den andre store vinneren var Helldivers II, som vant Best Multiplayer Game, Console Game of the Year, Best Game Trailer og Critics 'Choice Award også, med disse fire seirene som satte Arrowheads action-epos foran Black Myth: Wukong, Balatro og Astro Bot.

LocalThunks indiesensasjon stakk også av med Best Indie Game og Breakthrough Award, mens Team Asobi og dets plattformspill ble kreditert for Best Audio Design og Studio of the Year -prisene. Game Sciences Black Myth: Wukong fikk Best Visual Design og den største prisen av dem alle, Ultimate Game of the Year.

Når det gjelder de andre kategoriene, er vinnerne som følger:



Takk, GamesRadar+.