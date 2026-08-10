Final Fantasy VII: Rebirth og «The Adventures of Elliot» har solgt godt til både « Switch 2» og Xbox

HQ

Da Final Fantasy VII: Remake ble lansert, solgte det godt med en gang, men salget så ut til å flate ut raskere enn forventet, og oppfølgeren, Final Fantasy VII: Rebirth, ble ansett som noe av en skuffelse når det gjaldt kommersiell suksess. Siden den gang har imidlertid både det første spillet og, senest, «Rebirth» blitt lansert på Nintendo- og Microsoft-plattformer, og det rapporteres at de har solgt godt.

I Square Enix’ kvartalsrapport fra i morges opplyser selskapet selv nå at Final Fantasy VII: Rebirth ser ut til å ha nådd selskapets salgsmål for både Switch 2 og Xbox Series S/X med «solid ytelse», en påstand som også omfatter alle formater for The Adventures of Elliot: The Millennium Tales.

Kort sagt ser det ut til at Square Enix’ nye strategi om å fokusere utelukkende på utgivelser på flere plattformer har gitt resultater. Det faktum at «Rebirth» gjør det bra til tross for at det er noen år gammelt, og at selv en nisjetittel som «The Adventures of Elliot» har funnet sitt publikum, tyder på at det finnes mange Switch 2- og Xbox Series S/X-eiere som elsker japanske rollespill.