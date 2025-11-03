Final Fantasy VII: Rebirth-regissøren vil gjerne lage et eventyr i Clair Obscur-størrelse

HQ

Det er ikke bare vi spillere som enstemmig har elsket Clair Obscur: Expedition 33; andre utviklere, inkludert direkte konkurrenter, har også overøst spillet med lovord. Dette inkluderer Square Enix, som nylig hadde et gjestekunstprosjekt med den franske utvikleren Sandfall, samt skaperen av Final Fantasy VII: Rebirth, Naoki Hamaguchi, som tidligere har sagt at det var hans valg til årets spill.

I et nytt intervju med GamesRadar fortsetter Hamaguchi å rose det franske rollespillet Clair Obscur: Expedition 33, og sier at han gjerne vil gjøre noe lignende. Mens såkalte AAA-spill er førsteklasses overalt og har utrolig mye innhold, sier han at de litt billigere AA-titlene "velger ett aspekt av ett element og virkelig presser det og ... tar det til et høyt nivå."

Han innrømmer at det ville vært vanskelig å gjøre noe lignende med tanke på hans rolle hos Square Enix, men sier likevel at han "gjerne skulle prøvd å lage et spill som det [AA], som virkelig fokuserer på ett område, presser båten ut, og gjør det ene aspektet så morsomt som mulig."

Men man kan alltid drømme, og han avslutter resonnementet sitt med å si :

"Hvis jeg får sjansen til å jobbe sammen med noen av dem som lager denne typen spill, tror jeg det også ville vært veldig flott. Så sett fra bransjens side tror jeg det er veldig sunt, og jeg liker å se disse AA-ene komme."

Hva synes du om at Square Enix prøver lykken med såkalte AA-rollespill under ledelse av sine legendariske spillskapere? Eller er det bedre for dem å fortsette å investere alt i sine svært overdådige eventyr?