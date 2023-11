Final Fantasy VII: Rebirth vil inneholde en dynamisk vanskelighetsgrad der fiendene tilpasser seg ferdighetsnivået ditt.

HQ

Med Final Fantasy VII: Rebirth som ser ut til å debutere 29. februar 2024 på PlayStation 5, har Square Enix nå begynt å dele noen flere interessante detaljer om spillet. I et nytt innlegg på X får vi vite at tittelen vil inneholde tre vanskelighetsgrader, og at selv om to av dem er ganske standard, vil den tredje være for de mer erfarne spillerne.



Easy - Lar deg fokusere på historien.



Normal - Gir en rimelig utfordring.



Dynamic - Fiendens vanskelighetsgrad justeres automatisk basert på ferdighetsnivået ditt. Designet for spillere som søker konstant utfordring.



Det nevnes ikke noe om hvorvidt det vil være trofeer knyttet til fullføring av spillet på en bestemt vanskelighetsgrad, men vi får nok vite mer etter hvert som vi nærmer oss lanseringen av den etterlengtede oppfølgeren/andre delen.