Final Fantasy VII: Remake får mer historie på PlayStation 5 i juni

Den fascinerende remaken vant en rekke "Årets Spill"-priser i fjor, så det er ikke rart at både PC- og Xbox-spillere har lengtet etter å få vite når de får muligheten til å spille. Dessverre må de vente litt lenger, men enda flere PlayStation-spillere mulighet til å se om det faktisk er så bra.

Square Enix var nemlig en del av kveldens State of Play-sending, og avslørte der at Final Fantasy VII: Remake kommer til PlayStation 5 som Final Fantasy VII: Remake Intergrade den 10. juni. Denne utgaven vil ikke bare se bedre ut (lar oss velge mellom å prioritere 4K eller 60fps), ha kortere lastetider, by på en Photo Mode og lignende som vi vanligvis får, men også by på en ekstra "episode" hvor vi spiller som Yuffie Kisaragi når hun skal prøve å få fingrene i noe materia.

Akkurat sistnevnte er det spesielt greit å merke seg siden alle som eier Final Fantasy VII: Remake kan oppgradere til Intergrade gratis, men må betale for Yuffie-episoden. Lagringsfilene dine blir også med over.

Du kan se litt av hva som venter i Yuffie-episoden i den første traileren under og de grafiske forbedringene i trailer nummer to.

