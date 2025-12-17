Final Fantasy VII: Remake Intergrade demo nå lansert for Switch 2 og Xbox Series S/X

HQ

Den 22. januar får Switch 2- og Xbox Series S/X-eiere endelig spille Final Fantasy VII: Remake Intergrade. Men heldigvis trenger du ikke vente til da for å se hvordan det ser ut og fungerer på begge formatene - det finnes allerede en spillbar demo som du kan glede deg over.

Og det er ikke en liten en heller. Faktisk får vi prøve hele det første kapittelet ("the mako reactor bombing mission"), og du vil kunne fortsette med lagringsfilen din i det ferdige spillet hvis du kjøper det senere. Demoen er på 9 gigabyte for Switch 2 og 20 gigabyte for Xbox Series S/X, og alle som laster ned og spiller vil bli belønnet med gjenstandene Revival Earrings og Survival Set.

Hvis du vil friske opp minnet litt om hvordan spillet ser ut og føles, har vi også en fersk demotrailer å dele, som du finner nedenfor.