Final Fantasy VII: Remake Intergrade er den nest mest solgte enspillertittelen på Xbox nå

HQ

Det tok seks år (eller fem hvis du teller fra Intergrade-versjonen til PlayStation 5) før Final Fantasy VII: Remake ble utgitt for Switch 2 og Xbox Series S/X, noe som endelig skjedde i forrige uke. Etter så lang tid kunne man kanskje forvente at interessen for spillet ville ha avtatt betraktelig, men det ser ikke ut til å ha vært tilfelle.

Windows Central-redaktør Jez Corden påpeker nå at Final Fantasy VII: Remake Intergrade ligger på niendeplass blant de mest solgte spillene til Xbox, noe som kanskje ikke høres veldig imponerende ut, men av de åtte spillene som ligger foran, er alle store sportsspill og flerspillertitler, med Red Dead Redemption (som blant annet ble utgitt på nytt til Xbox Series S/X i forrige måned) som det eneste unntaket.

Dette gjør det til det nest mest solgte enspiller-spillet for Xbox, med unntak av en av Rockstars største titler, og ble bare målt i en halv uke. Det er verdt å huske at Final Fantasy Pixel Remaster også nådde høye salgstall på Xbox. Legg til det faktum at Intergrade også rapporteres å selge fenomenalt godt på Switch 2, og det er tydelig at multiformat er en strategi Square Enix burde ha fulgt fra starten av, men bedre sent enn aldri.

Vi vil også minne om at du for øyeblikket kan kjøpe Final Fantasy VII: Remake Intergrade til en betydelig rabattert pris for både Switch 2 og Xbox Series S/X, men tilbudet utløper 31. januar, så skynd deg hvis du ønsker å få det som kanskje er tidenes mest påkostede nyinnspilling før det går tilbake til full pris.