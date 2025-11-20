Final Fantasy VII: Remake Intergrade er nesten 100 GB på Switch 2

HQ

Cyberpunk 2077 for Switch 2 er uvanlig på flere måter, ikke minst fordi det er et av de største spillene for formatet, og også fordi det er en tredjepartstittel som ikke er tilgjengelig på Game Key Card. Spillet er rundt 60 gigabyte stort med tilhørende DLC, men faktum er at det blir bittelite sammenlignet med Final Fantasy VII: Remake Intergrade.

Via X har Square Enix nå annonsert at dette er størrelsene for rollespillet:



Standardutgave: 90 GB til 95 GB



Begrenset Early Purchase Edition / Digital Deluxe: 93,8 GB til 99 GB



Med andre ord vil Final Fantasy VII: Remake Intergrade ta opp nesten halvparten av Switch 2s lagringsplass, og følgelig vil den ikke kunne få plass på en kassett, hvis maksimale størrelse er 64 gigabyte. 22. januar er utgivelsesdatoen for Switch 2 og Xbox Series S/X.