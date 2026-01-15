Final Fantasy VII: Remake Intergrade får en oppdatering på PS5 og PC neste uke som gir strømlinjeformet progresjon

HQ

Neste uke vil Final Fantasy VII: Remake Intergrade endelig miste PlayStation-konsolleksklusiviteten, ettersom den anerkjente JRPG-en kommer til Nintendo Switch 2 og Xbox Series X/S 22. januar. Med dette som tilfelle, Square Enix har bekreftet at lanseringen vil bli støttet av en oppdatering for PS5- og PC-utgavene av spillet som gir noen nye funksjoner til opplevelsen.

Oppdateringen vil legge til den etterspurte Streamlined Progression -ideen. For de som ikke er klar over, er dette et premiss som gjør spillet litt mindre stressende for de som er uerfarne med hindringene som JRPG-er ofte kan inneholde. Dette inkluderer å holde helse og MP toppet opp til enhver tid og til og med ved å gjøre det mulig for spillere å håndtere enorme skader per streik, noe som i hovedsak tar noe av utfordringen ut av kampen og lar fans som bare vil hengi seg til historien, gjøre det uten bekymring.

Dette er uten tvil gode nyheter for fans av spillet, men ikke akkurat en overraskelse ettersom Square Enix hevdet i siste halvdel av 2025 at de utforsket å bringe Streamlined Progression til PC og PS5, og nå blir dette en realitet.

Vil du oppleve Final Fantasy VII: Remake for første gang når det kommer til Xbox og Switch 2 neste uke?