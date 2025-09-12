LIVE
      Final Fantasy VII: Remake Intergrade forsinket til 22. januar på Nintendo Switch 2

      Den moderne opplevelsen med Cloud og co. må fortsatt poleres før den tar hoppet til Nintendos konsoll.

      Mens mange av oss håpet å kunne glede oss over denne utgivelsen på Nintendo Switch 2 før jul, vet vi nå at Final Fantasy VII: Remake Intergrade har blitt skjøvet tilbake Nintendo Switch 2-utgivelsen til 2026. Nærmere bestemt vil den lanseres 22. januar, noe som heller ikke er så ille, men det er fortsatt en smertefull forsinkelse for de av oss som ønsket å tilbringe julen i Midgar.

      Selv om det fortsatt trenger arbeid fra Square Enix-teamet, fant vi FFVII: Remake Intergrade å være en ganske solid port på Nintendos håndholdte, som vi fortalte deg under vår dekning på stedet på Gamescom.

      Kommer du til å spille Final Fantasy VII: Remake Intergrade på Nintendo Switch 2 den 22. januar?

