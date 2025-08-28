Final Fantasy VII: Remake Intergrade kjører "med stabile 30 bilder per sekund" på Switch 2

HQ

Final Fantasy VII: Remake Intergrade for Switch 2 har fått mye ros fra Gamescom-besøkende, som har vært spesielt imponert over hvor godt spillet kjører på enheten. Dette har fått mange til å håpe at spillet ville kjøre med 60 bilder per sekund, noe som kan være grunnen til at Square Enix nå har valgt å oppklare situasjonen via Instagram.

De skriver at spillet kjører "med stabile 30 bilder per sekund, og tilbyr jevn ytelse og skarp grafikk." Spillet kjørte også med 30 bilder i sekundet på PlayStation 4, men ifølge de som fikk spille det (inkludert Gamereactors korrespondent), så det bedre ut og kjørte jevnere på Switch 2 enn på Sonys trofaste arbeidshest.

Final Fantasy VII: Remake Intergrade vil bli utgitt på både Switch 2 og Xbox Series S / X senere i år. Hva synes du om nyheten om 30 stabile bilder per sekund for Clouds eventyr på Switch 2?