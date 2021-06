Final Fantasy VII: Remake Intergrade - Topp 5 oppdateringer på PS5

Final Fantasy VII: Remake Intergrade har nå blitt sluppet på PlayStation 5, en nestegenerasjons oppgradering av den allerede flotte remaken på PS4. Men det er ikke bare visuelle oppgraderinger i denne nye versjonen, for det er også et helt nytt PS5-eksklusivt kapittel!

Det er mye å holde rede på, men i videoen nedenfor gir vi deg listen over våre Topp 5 oppdateringer i Final Fantasy VII: Remake Intergrade på PS5.

