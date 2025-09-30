Final Fantasy VII: Remake kunne ha kommet til Nintendo Switch via skyen

HQ

Snart kommer Final Fantasy VII: Remake til Nintendo Switch 2 -plattformene i form av en native-utgave som kjører på selve konsollen. Dette vil være et stort øyeblikk ettersom det (sammen med lanseringen av Xbox Series X/S) vil være første gang spillet debuterer på en konsoll som ikke er en PlayStation, men i en alternativ virkelighet kunne dette ha vært en helt annen situasjon.

I et intervju med Nintendo Everything avslørte medregissør Naoki Hamaguchi at Square Enix flørtet med ideen om å bringe Final Fantasy VII: Remake til den originale Switch i form av en skyversjon. Dette ble til slutt lagt i skuffen etter at Kingdom Hearts fikk denne behandlingen, da det japanske selskapet bestemte seg for at det ikke føltes riktig at det anerkjente RPG-spillet skulle komme på samme måte.

Hamaguchi forklarer i sin helhet: "Vi har alltid hatt et veldig godt forhold til Nintendo. Med den originale Switch eksperimenterte vi med skyversjoner for titler som Kingdom Hearts, men den tilnærmingen føltes ikke riktig for Final Fantasy 7 Remake. Da vi fikk vite hva Switch 2 kunne gjøre, føltes det som en naturlig og positiv mulighet."

Final Fantasy VII: Remake lanseres på Switch 2 og Xbox Series X/S 22. januar 2026.