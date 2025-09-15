Final Fantasy VII: Remake lanseres med "strømlinjeformede progresjonsfunksjoner" for Switch 2 og Xbox

HQ

Den 22. januar vil Final Fantasy VII: Remake Intergrade endelig bli utgitt for både Switch 2 og Xbox Series S/X, og det er også bekreftet at hele trilogien kommer til disse formatene sammen med PlayStation 5.

Vi vet allerede at spesielt Switch 2 -versjonen av Remake har fått mye skryt av de som fikk se spillet under Gamescom, og det er nærliggende å tro at den betydelig kraftigere Xbox Series X vil kunne kjøre det uten problemer. Men tilsynelatende er det også et par "splitter nye strømlinjeformede progresjonsfunksjoner", som nå er bekreftet via Instagram for å gjøre det lettere å spille for nykommere eller de som rett og slett ikke vil ha en utfordring og bare vil følge historien. Disse er :



Ha alltid maksimal HP og MP



Gjør alltid 9 999 skader på fiender



Har alltid maksimalt antall gjenstander (med noen unntak)



Enklere vanskelighetsgrader har alltid en tendens til å irritere noen, men det er viktig å huske at det er et valg, og de som ønsker det, kan selvfølgelig spille akkurat slik utviklerne har tenkt.