Final Fantasy VII Remake Part 3 kan få historie-DLC

Mens den første delen i Final Fantasy VII Remake-trilogien inneholdt en historie-DLC etter lanseringen i Intergrade-innholdet som introduserte Yuffie, tilbød ikke den andre delen noe lignende. Spillet ble lansert, og så ble det etterlatt da Square Enix i stedet valgte å prioritere arbeidet med den tredje delen i stedet for å tilby historie-DLC til dette siste spillet.

Så hva vil fremtiden bringe for den eventuelle tredje og siste delen i trilogien? Vil det være noen historie-DLC, eller når rulleteksten ruller, vil det være slutten på historien? Det virker som førstnevnte kan skje, i det minste å dømme etter nylige kommentarer fra seriedirektør Naoki Hamaguchi under et intervju med Ntower.

"Når det gjelder DLC utover den tredje delen, tror jeg det til syvende og sist vil avhenge av hvor sterkt fansen fortsetter å støtte Final Fantasy 7 som både en tittel og en franchise. Hvis det er stor etterspørsel, vil vi absolutt være åpne for å utforske disse mulighetene proaktivt."

Det er fortsatt ikke noe ord om når den siste delen i denne nyinnspillingstrilogien vil gjøre sin ankomst, ettersom spillet ennå ikke engang har blitt avslørt. Siden det var rundt fire år mellom den første og andre delen, antar vi at det tredje kapittelet vil debutere en gang rundt 2028, noe som tyder på at en full avsløring kan skje i år.

