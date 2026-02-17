Final Fantasy VII: Remake - Part 3 utvikles med PC som hovedplattform

HQ

Som mange av dere andre venter vi spent på utgivelsen av den tredje delen av Final Fantasy VII: Remake -sagaen. Den første delen ble nylig lansert på både Switch 2 og Xbox Series S/X, og har solgt godt - noe som vil glede Square Enix, som ikke har vært helt imponert over hvordan spillene har fungert på PlayStation 5.

Når den tredje delen kommer ser det ut til å bli en multiformatutgivelse som kommer til PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X. Men dette har fått mange til å tro at grafikken kan lide når utviklerne ikke lenger kan fokusere på ett enkelt format. Heldigvis ser det ut til at Square Enix har alt under kontroll. Her er hva regissør Naoki Hamaguchi hadde å si i et intervju med Automaton:

"Både Nintendo Switch 2- og Xbox-versjonene har blitt utrolig godt mottatt og generert mye oppmerksomhet på nettet, og den oppmerksomheten har også fått meg til å innse hvor mange mennesker som er bekymret for dette problemet. Men vår beslutning om å satse på flere plattformer med FFVII Remake-serien vil ikke på noen måte senke kvaliteten på den tredje delen. Utviklingsstrukturen vår fungerer rett og slett ikke på den måten til å begynne med. ... Jeg antar at jeg bare må fortsette å si det (ler)."

Square Enix utvikler faktisk først og fremst for PC i stedet for konsoller. Hamaguchi forklarer begrunnelsen :

"FFVII Remake-serien har solgt veldig bra på plattformer som Steam og Epic Games Store, så vi utvikler ressurser med det brede PC-markedet i tankene. Faktisk er 3D-ressursene våre skapt på høyeste kvalitetsnivå basert på PC som grunnlag.

"Da FFVII Rebirth ble lansert, ble det snakket om at PC-versjonen så bedre ut enn PS5-versjonen, og filosofien vår kommer ikke til å endre seg for den tredje delen. Vårt grunnleggende prinsipp er at vi ikke designer ressurser for å møte den laveste baseline. I stedet lager vi dem først og fremst for avanserte miljøer."

Etter PC behandles de andre formatene individuelt, men spillet er designet for å se så bra ut som mulig på den sterkest mulige maskinvaren, og skaleres deretter ned for hvert format. Når det er sagt, bør PlayStation 5 Pro (og antagelig også Xbox Series X) ikke forvente å få de beste versjonene :

"Rent teknisk kategoriserer vi PS5 og PS5 Pro som "mellomstore plattformer" internt. Sammenlignet med avanserte PC-er kan teksturstørrelser variere med omtrent 1,5 til 2 ganger, mesh-innlasting med 1,5 til 2 ganger og polygonantall med mer enn tre ganger. Så stor kan forskjellen være."

Med tanke på hvor godt de har gjort det så langt, ser det ikke ut til å være noen grunn til å bekymre seg, men for de som vil vite mer om hvordan Final Fantasy VII: Remake-teamet jobber (på et ganske dypt nivå), anbefaler vi å lese intervjuet som er lenket til ovenfor.

Vi vet ennå ikke når del tre vil bli utgitt, men mange analytikere og innsidere har sagt at 2027 eller 2028 er sannsynlig, ettersom det var fire år mellom de to nåværende spillene.