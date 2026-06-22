Final Fantasy VII: Remake Regissøren av «Trilogy» vil ikke jobbe med en ny nyinnspilling rett etterpå Revelation

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Når « Final Fantasy VII: Revelation » kommer ut på PC og alle konsoller av den nåværende generasjonen samtidig våren 2027, vil det markere avslutningen på over et tiårs arbeid for spillregissør Naoki Hamaguchi, som har stått i spissen for alle tre titlene i denne omfattende sagaen. Fra «Final Fantasy VII: Remake» til «Final Fantasy VII: Rebirth» og videre til «Revelation» har han viet en stor del av livet sitt til eventyrene til Cloud, Sephiroth, Tifa og resten av gjengen, og det er derfor neppe noen stor overraskelse at han planlegger å ta en pause fra remakes for sin neste tittel.

I et intervju med Game Informer ble Hamaguchi spurt om hva han ønsker å gjøre videre, og han nevnte at han sannsynligvis vil unngå remakes, trolig vil jobbe med et annet JRPG hos Square Enix, og ikke utelukker å fortsette innenfor det større Final Fantasy-universet.

«Akkurat nå er jeg fullt fokusert på å fullføre FFVII: Revelation og sikre at vi leverer FFVII: Remake-serien i perfekt stand, så det er der jeg befinner meg akkurat nå. Samtidig ser jeg at mange fans og folk i miljøet ber meg om å ta roret for en [hypotetisk] FFVI-remake. Så jeg ser mye av det sirkulere på nettet, men, du vet, en Final Fantasy VI: Remake eller en hvilken som helst annen remake – det kan bli meg, eller det kan bli noen andre. Personlig tror jeg det kanskje ville være i bedre hender hvis det gikk til en annen skaper hos Square Enix.

«Når det gjelder hva jeg personlig ønsker å gjøre, tror jeg selvfølgelig at mitt neste kreative prosjekt også kommer til å bli et JRPG. Når man ser på alle de andre titlene vi har gitt ut hos Square Enix – ikke bare FFVII: Remake-serien – tror jeg Square Enix, som merkevare og som selskap, er mer enn i stand til å levere et storslått RPG som kan appellere til spillere over hele verden. Fansene har kanskje mange forskjellige forventninger, men for meg personlig ønsker jeg å ta på meg denne nye utfordringen med et nytt RPG-spill etter dette, enten det blir Final Fantasy eller en annen IP. Igjen, vi vet ikke. Men personlig sett, hvis det ikke blir Final Fantasy, er det også spennende, fordi det kan bli en utfordring for meg. Så uansett hva det blir, håper jeg fansen ser frem til det.»

Å jobbe rundt 12 år med ett prosjekt er mildt sagt en svært beundringsverdig bragd, så det er ikke akkurat noen stor overraskelse å høre at Hamaguchi ønsker å utforske noe annet i nærmeste fremtid. Men med tanke på at Final Fantasy-universet har nesten ubegrenset potensial, vil du helst at Hamaguchi skal forbli i JRPG-universet, eller at han skal utforske noe mer unikt?