Final Fantasy VII: Revelation Det er bekreftet at spillet lanseres 8. april

HQ

Da det ble klart at Sega og Atlus hadde planer om å lansere Persona 4 Revival i februar 2027, begynte mange å lure på om vi ville få en gjentakelse av hendelsene fra 2024. Den gangen så vi at både Persona 3 Reload og Final Fantasy VII: Rebirth lanseres med bare noen få ukers mellomrom i februar, og siden Persona 4 Revival også kommer i februar (riktignok tre år senere), og siden FFVII: Revelation var planlagt til en vårdebut, dreide spørsmålet seg om hvorvidt en gjentakelse var i vente. Dette vil ikke være tilfelle.

Ikke frykt, JRPG-fans, dere trenger ikke å se rulleteksten på «Persona 4 Revival» om et par uker for å få tid til å kaste dere rett inn i «FFVII: Revelation», siden sistnevnte offisielt har fått en lanseringsdato under «State of Play»-sendingen, og den kommer litt senere.

For å være nøyaktig vil « Final Fantasy VII: Revelation lanseres på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2, alle 8. april 2027. Dette blir datoen da Square Enix vil avslutte sin remake-trilogi, som nå har vært under utvikling i rundt et tiår.

Kunngjøringen ble delt sammen med en rekke nye spillopptak fra prosjektet, ikke minst i lanseringstraileren du kan se nedenfor, men også en mer omfattende spilltrailer med fortellerstemme, som fokuserte på hvordan Highwind blir integrert; hvilke andre karakterer du kan forvente å møte underveis; hvordan kampsystemet blir forbedret og videreutviklet; hva du kan forvente av de nye spillbare karakterene Vincent Valentine og Cid; og også hvordan «Queen’s Blood» vender tilbake med Red XIII i sentrum.

Sjekk ut alt dette spillopptaket nedenfor for å få en skikkelig god forsmak på « Final Fantasy VII: Revelation før lanseringen om rundt syv måneder.

HQ