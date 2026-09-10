Final Fantasy VII: Revelation Forhåndsvisning: « Square Enix lover å by på en førsteklasses opplevelse av gigantiske proporsjoner

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Det er få spill jeg gleder meg mer til enn « Final Fantasy VII: Revelation. Ja, det er en nyinnspilling av en elsket klassiker, men det er også en nyinnspilling ulik alt annet som noensinne har vært – og kanskje noensinne vil bli. Vi befinner oss i en tid hvor noen remakes ganske enkelt oppdaterer grafikken og ytelsen til et prosjekt, kanskje med noen få forbedringer av spillmekanikken, før de gir seg. I mellomtiden bestemte folkene hos Square Enix seg for å dele opp sitt mest profilerte remake i tre fullskala deler, som hver for seg er komplekse og omfattende JRPG-er med en fullstendig modernisert visuell identitet, ny spillmekanikk og kampsystem, masser av fullt renderte CGI-mellomsekvenser, stemmeskuespill og opptredener fra start til slutt, pluss utallige sideoppdrag og minispill som også vil ta opp all din tid. Poenget er at selv den hardeste kritikeren av remake-trenden kan se på denne trilogien av spill og bli forbløffet.

Nå som det er bekreftet at « Final Fantasy VII: Revelation skal lanseres samtidig på PC, PS5, Xbox Series X/S og Nintendo Switch 2 den 8. april, kan jeg også legge til at jeg har hatt muligheten til å prøve spillet selv og oppleve en del av handlingen. Men det er en viktig forbehold å ta i betraktning, nemlig at jeg bare hadde én time med spillet. For et prosjekt av FFVII: Revelations omfang og storhet er én time knapt nok til å skrape i overflaten – faktisk etterlater det knapt nok et spor i det hele tatt...

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La meg skissere situasjonen der denne forhåndsvisningen startet. Vi befinner oss i begynnelsen av kapittel 4, noe som betyr at flere timer med sentrale hendelser i handlingen allerede har utspilt seg, og at noen av hovedpersonene nå mangler i gruppen. Cloud og Tifa er... et annet sted (hvis du vet, så vet du), noe som betyr at denne forhåndsvisningen har resten av gjengen i spissen, nemlig Yuffie, Barrett, Red XIII, Cait Sith og de nye tilskuddene Cid Highwind og Vincent Valentine. Når det gjelder Cid, starter dette kapittelet ombord på Highwind, det flyvende fartøyet du kan bruke til å reise gjennom hele Final Fantasy VII-verdenen, og det var i dette øyeblikket jeg for første gang fikk en forsmak på det enorme omfanget av dette avsluttende prosjektet.

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Etter noen få mellomsekvenser og en kort gjennomgang av hva Highwind har å by på, får jeg ta roret og velge hvilken retning jeg vil utforske. Hele verdenskartet lå til disposisjon, noe som betød at jeg kunne valgt å dra tilbake til Gold Saucer eller Junon for å se hvordan disse områdene har forandret seg etter hendelsene i Final Fantasy VII: Rebirth. For meg virket dette imidlertid litt trivielt og kjedelig med tanke på tidsbegrensningene, så det gjensto to alternativer å velge mellom blant de faktisk nye spillbare områdene Wutai og Mideel. Siden Yuffie var en sentral del av dette kapittelet, føltes det helt riktig å ta den sprudlende ninjaen med hjem.

Som en liten sidebemerkning var dette et annet punkt der spillets omfang ble tydelig: fra det øyeblikket du tar roret på Highwind og verden blir servert for deg som en grisunge på et fat, blir kompasset ditt snart overveldet av mål, sideoppdrag, oppgaver og så videre. Jeg måtte ta meg et øyeblikk for å bare ta inn over meg det enorme antallet muligheter som ble presentert på en gang. En del av meg lurte på om dette skyldtes at det var en forhåndsvisningsversjon, men så fikk jeg nylig se et glimt av denne strømmen av oppdragsalternativer i den bredere presentasjonen av spillopplevelsen (som vist nedenfor). Kort sagt: forvent et spill av gigantiske proporsjoner.

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Så jeg fortsatte for fullt med Highwind og reiste tusenvis av enheter til jeg dukket opp over Wutais grenser. Du kan sømløst hoppe ut av Highwind når du er over et område for å gli og hoppe med fallskjerm inn i sonen slik du selv ønsker, men siden Wutai var nytt på kartet og hadde en hovedhistorie å følge, ble jeg i stedet dratt inn i en cutscene som viste Yuffie og gjengen da de for første gang satte foten på regionens berømte kyster. Det var her jeg begynte å innse (eller kanskje huske) et annet element som understreker omfanget av dette spillet, nemlig at « Final Fantasy VII: Revelation ser ut til å ha timevis av fullt animerte og innspilte cutscener. Faktisk tilbrakte jeg minst en tredjedel av spillesesjonen min oppslukt av mellomsekvenser og sentrale hendelser i historien, så forvent mer enn noensinne på dette området fra den fullstendige versjonen.

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Nivåutformingen i Wutai ligner veldig på de andre regionene som ble introdusert i FFVII: Rebirth. Det finnes smalere, mer lineære stier gjennom bevisst utformede jungler og templer, som deretter kombineres med mer åpne områder der du kan utforske stadig mer fritt og utnytte chocoboen din til det fulle. Siden «Revelation» er større enn «Rebirth» noensinne kunne bli, har chocoboene også blitt forbedret litt, med bedre bevegelses- og glidemekanikk for å gjøre det litt enklere å komme seg rundt. I mye mer åpne områder som Grasslands vil dette trolig være til stor hjelp, men i Wutai gjorde det tette jungeltaket og den urbane infrastrukturen det litt utfordrende å manøvrere chocoboen.

På veien gjennom jungelen til det sentrale knutepunktet i Wutai støtte jeg på et og annet monster eller fiende, noe som førte til at kamper brøt ut. Det du kjenner fra Remake og Rebirth er tilbake for fullt når det gjelder sanntids-aksjonsmekanikk kombinert med turbasert bruk av magi og evner. Den største forskjellen er at den spillbare gruppen er større og gir spilleren mer kontroll over hvem de faktisk vil bruke; du kan velge hvem som skal utgjøre kjerne-trioen din. I denne forhåndsvisningsversjonen hadde jeg Yuffie i spissen, støttet av Cid og Vincent Valentine, for å sette de nye heltene på prøve. Cid handler om kontroll og å bruke sitt lange spyd til å ramme fiender på avstand, samtidig som han bruker vindbaserte krefter til å løfte motstandere opp i luften. Vincent Valentine er mer en dødelig og skadeorientert figur som bruker avstandsvåpen til å skyte ned fiender på avstand, samtidig som han lar sine overnaturlige krefter beskytte ham når fiender kommer nærmere. Begge virket som verdige og meningsfulle tilskudd til karakterutvalget, men hvis jeg skal være helt ærlig, er det sannsynligvis bare Vincent som ville komme med i min faste tre-spiller-gruppe – delvis på grunn av ferdighetene hans og spillestilen, men også fordi han rett og slett er for stilig til å bli stående på sidelinjen.

Etter noen få kamper og mange flere mellomsekvenser som dreier seg om Yuffie og hennes bånd til Wutai-regionen, kom jeg meg til det sentrale knutepunktet, som ser ut til å bli et av de mest storslåtte stedene i remake-trilogien så langt. Rundt et asfaltert sentralt torg med et imponerende tempel i midten lå det flere mye større bygninger og templer, laget for å ligne på feudalt asiatisk arkitektur. Det var butikker å besøke, selgere å snakke med, oppdragsgivere å få tak i for å skaffe enda flere oppgaver, og alt dette kommer i tillegg til langt friere utforsking takket være at grapple-pistolen har gjort sin entré og gjør det mulig for gjengen å klatre opp på bygninger og åpne kistene som er gjemt på takene deres. Gripekroken virket litt stiv og ufleksibel, som om det er behov for arbeid og forbedringer for å få den til å flyte litt bedre og fungere med færre småfeil når spillet lanseres. Men ideen er der, og den gir deg et bredt spekter av handlingsrom når det gjelder forflytning, spesielt når du hopper og spretter over takene på templene i Wutai og klatrer opp de mange, mange unike etasjene i hver bygning.

Etter å ha støtt på noen kjente ansikter – og en rekke nye personer også – gikk tiden min med forhåndsvisningsversjonen mot slutten. Akkurat da jeg hadde begynt å utforske den store verden og hele Wutai, tok opplevelsen slutt, og etterlot meg med en enorm mengde spørsmål og undringer om hvordan Square Enix har tenkt å knytte sammen denne trilogien med en så storslått avslutning. De første tankene som snek seg inn i hodet mitt, dreier seg om den nesten uhemmede ambisjonen som vises i dette spillet. Det er et virkelig gigantisk videospill, men et som tilsynelatende vil gjenspeile den kvaliteten vi har blitt vant til fra tidligere med «Remake» og «Rebirth». Når det lanseres i begynnelsen av april, vil « Final Fantasy VII: Revelation ha som mål å sluke all tiden din, det vil forsøke å stjele all oppmerksomheten din fullstendig, og det ser ut til å bli en avslutning i et så vanvittig omfang at få vil kunne måle seg med den. Det er av alle disse grunnene jeg er helt betatt og begeistret av ideen bak dette spillet, men også litt redd.

Akkurat som å gå av Highwind for første gang og se en verden full av muligheter bre seg ut foran deg, er det noe forunderlig ved et spill av en slik størrelsesorden. Men det er også litt skremmende, både fordi man vet hva som venter, og fordi man lurer på om det vil klare å lande på beina. Selv om jeg er litt bekymret for at prosjektet kan bli for omfattende, er jeg ikke i tvil om at kvaliteten vil være på topp, spesielt når man ser på de kreative kreftene og talentene som er med, og som har vist hva de er gode for ved flere anledninger tidligere. Så la oss få « Final Fantasy VII: Revelation og den skjebnesvangre dagen for oppgjøret mot Sephiroth. April 2027 kan ikke komme raskt nok.