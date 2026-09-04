Final Fantasy VII: Revelation krever en digital nedlasting for alle fysiske utgaver

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Under Sonys arrangementer i går fikk vi vite at « Final Fantasy VII: Revelation skal lanseres på PC, PlayStation 5, Switch 2 og Xbox Series S/X. Og for de som ønsker å stille spillet ut på bokhyllen, vil det også være tilgjengelige fysiske utgaver for konsollene.

Men… det er en hake. De fysiske eksemplarene vil ikke være særlig fysiske. For Switch 2 vil det leveres på et spillnøkkelkort, noe som, som vanlig, betyr at du må laste ned spillet. Og Square Enix presiserer at selv de som kjøper platen til PlayStation 5 eller Xbox Series S/X, vil befinne seg i nesten samme situasjon:

«Det kreves en internettforbindelse for å laste ned tilleggsdata til spillet for å kunne spille den fysiske versjonen av spillet.»

Kort sagt: Hvis du vil spille det om ti eller tjue år og støver av platen din, men oppdager at serverne er stengt, har du uflaks – med mindre du allerede har lastet ned spillet. En løsning vi mistenker at ikke alle vil være helt fornøyde med.