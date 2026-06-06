Final Fantasy VII: Revelation kunngjort på Summer Game Fest, lanseres våren 2027

Geoff Keighley lovet at Summer Game Fest skulle avsluttes med et stort enspillereventyr, og det ble det. For å avslutte årets ganske utmerkede show gikk Square Enix på scenen for å dele den første traileren for den siste delen av Final Fantasy VII: Remake Trilogy, som nå er offisielt kjent som Final Fantasy VII: Revelation.

Det etterlengtede prosjektet skal lanseres på samme dato på alle plattformer (jepp, ingen forskjøvet debut som begynner med PlayStation 5), og det er satt til å gjøre sin storslåtte ankomst en gang våren 2027, med flere nyheter og informasjon som vil bli delt om spillet i fremtiden.

Det vi vet er at det vil tilby en "perfeksjonert" versjon av de hybride sanntids-action-strategikampene, inkludere Vincent Valentine (med stemme av Matt Mercer) som spillbar karakter, tilby øyeblikkelig reise rundt i den store verdenen via Highwind-skipet, muligheten til å kaste tilkallingsbesvergelser og ønske Ifrit og lignende velkommen til festen, og alt sammen i et forsøk på å ta kampen mot Sephiroth som Cloud og gjengen i en siste avgjørende og episk kamp der hele verdens skjebne står på spill.

Med all denne informasjonen i bakhodet er det verdt å merke seg at prosjektet vil debutere på PC, PS5, Xbox Series X/S og Switch 2 en gang i løpet av våren 2027.