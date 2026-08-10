Final Fantasy VII: Revelation vil delta på Gamescom Opening Night Live

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Vi vet om enda et stort spill som vil få sin plass i Gamescom Opening Night Live-showet, som arrangeres 25. august kl. 19:00 BST/20:00 CEST på Koelnmesse i Tyskland.

Arrangementet, som ledes av Geoff Keighley, vil bygge videre på det som kanskje var den største avsløringen fra Summer Game Fest, da Square Enix igjen slår seg sammen med Keighley for å bringe « Final Fantasy VII: Revelation til det tyske showet og presentere «et nytt innblikk i Final Fantasy VII: Revelation under ONL.

Faktisk vil dette øyeblikket bli ledsaget av at spillregissør Naoki Hamaguchi går på scenen og sannsynligvis gir oss massevis av tilleggsinformasjon og nyheter om prosjektet, forklarer litt om spillopplevelsen som presenteres, og forhåpentligvis avslutter med en fast lanseringsdato også.

Så hvis du gleder deg til dette monumentale, avsluttende kapittelet i den nyinnspilte trilogien, må du ikke gå glipp av ONL for å få massevis av fersk informasjon og nyheter.