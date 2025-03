Final Fantasy VII-veteranen Tetsuya Nomura mener Tifas popularitet skyldes "alle de andre sjarmene hennes"

HQ

Det er en viss antakelse om at populariteten til Final Fantasy VII -karakteren Tifa delvis kommer fra utseendet hennes, spesielt den moderne versjonen av karakteren i Final Fantasy VII: Remake og Final Fantasy VII: Rebirth. Dette har ført til at karakteren har overskredet generasjoner og tid, ettersom hun, etter å ha blitt skapt for over 30 år siden, nylig vant prisen for Best Character på Famitsu Dengeki Game Awards, hvor disse er fan-avstemte priser.

Men Tifas designer Tetsuya Nomura tror ikke at populariteten hennes helt og holdent skyldes utseendet hennes, som han uttalte under showet. Som oversatt av Genki_JPN på X, uttalte Nomura :

"Takk for at dere stemte på Tifa. Det har allerede gått omtrent 30 år siden jeg designet den originale Tifa. At hun får slik støtte, selv nå, etter 30 år, er en stor ære for meg som designer.

"Men en karakter handler ikke bare om utseende, personlighet er også viktig. Jeg mener at Tifas gode egenskaper er kombinasjonen av karakteren hennes, uttrykket, stemmen, bevegelsene, kampferdighetene og alle de andre sjarmene hennes.

"Hele teamet har jobbet sammen for å skape sjarmen hennes, og vi er virkelig takknemlige for anerkjennelsen den har fått."

Final Fantasy VII: Rebirth feide så å si over Famitsu Dengeki Game Awards, og vant syv av de totale prisene, inkludert Best Game.