Final Fantasy XIV-beta lanseres på Xbox i februar

Det har vært en veldig, veldig lang ventetid for Xbox-spillere som har ønsket å utforske Square Enix sitt online-rollespill Final Fantasy XIV, som ble utgitt for snart 11 år siden. I forrige sommer ble det imidlertid annonsert at spillet faktisk er på vei, og nå er det bekreftet at det snart er på tide å besøke Hydaelyn også for Xbox Series S/X.

Square Enix avslører at en Xbox-beta av Final Fantasy XIV vil starte i februar, der vi antar at alle vil kunne spille gratis. Det endelige spillet (antagelig en betalingsutgivelse), med alle utvidelser, vil deretter bli utgitt til våren på en ennå ikke spesifisert dato. Dette vil gi alle en sjanse til å varme opp til utgivelsen av Dawntrail-utvidelsen, som har premiere til sommeren.

Final Fantasy XIV har også nådd milepælen 30 millioner spillere, noe som ble bekreftet i går. Det er altså et rikt og levende samfunn som venter på alle nye eventyrere.

Takk, Pure Xbox.