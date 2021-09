Final Fantasy XIV: Endwalker-musikken slippes på 7 tommers singel

HQ

For alle som er glad i Square Enix' spillmusikk kan vi nå tipse om at en singel for den kommende Final Fantasy XIV-utvidelsen Endwalker kommer til å slippes den 17. november i år. Den inneholder to spor: "Endwalker" - versjonen som er lagd for å være utvidelsens temasang, og "Endwalker - Footfalls" - musikken som var i den filmatisk Endwalker-traileren. Prisen ligger på 29 euro og det er nå mulig å forhåndsbestille fra Square Enix' offisielle nettbutikk. Singelen er svart og etuiet er designet av spillets offisielle kunstteam.