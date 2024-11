Final Fantasy XIV får en mobil motpart

Final Fantasy XIV Final Fantasy XIV er en av spillverdenens mest imponerende historier, ettersom det ved debuten i utgangspunktet mislyktes på alle parametere, men deretter ble forynget og ofte oppdatert og støttet til det punktet at det over et tiår senere har flere spillere enn noensinne. Square Enix har ingen intensjoner om å miste interessen for Final Fantasy XIV, ettersom spillet fortsatt får utvidelser og oppdateringer og til og med nylig endelig kom på Xbox-konsoller, men fremtiden vil dreie seg om å ta spillet til mobile plattformer.

Den japanske utgiveren har fått utvikleren Lightspeed Studios til å gjøre Final Fantasy XIV om til et mobilspill. Prosjektet beskrives som en "spennende utvidelse av den elskede serien ved å fange den oppslukende opplevelsen av den originale tittelen i et nytt, mobilvennlig format." Når det gjelder hva dette betyr i større dybde, la Final Fantasy XIVs regissør og serieprodusent Naoki Yoshida til følgende :

"Det har gått 11 år siden FFXIV 2.0: A Realm Reborn ble lansert, og dette nye mobilspillet vil være en søster til FFXIV, med mål om å gjenskape storheten i originalens historie og kampmekanikk på mobile enheter. Ikke-kampfunksjoner, som Disciples of the Land og Hand, vil også bli trofast implementert, og vi ser frem til å vokse sammen med det lidenskapelige FFXIV-fellesskapet."

Når det gjelder gameplay, er vi lovet at ulike livsstilselementer vil bli overført til denne mobilutgaven, inkludert fiske, Triple Triad, og Chocobo-racing. Det vil være vær- og tid på døgnet-systemer på plass, og brede oversettelser av spiller- og utstyrsdesign hentet direkte fra hovedspillet og optimalisert for mobil. De sosiale elementene vil også stå i fokus, i likhet med et bredt utvalg av jobber, hvorav ni er lovet ved lansering.

Så, når er lanseringen? Spillet kommer først til Kina via flere tester og vil deretter utvides til resten av verden, noe som betyr at det sannsynligvis ikke blir før tidligst 2025 før europeiske fans kan hoppe inn i mobilversjonen av Eorzea.