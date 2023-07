Final Fantasy XIV kommer til Xbox rett før Dawntrail-utvidelsen

Pandemien hindret Square Enix i å arrangere Final Fantasy XIV-fanfestival de siste årene, så det japanske selskapet bestemte seg for å gjenopplive dem med mange spennende kunngjøringer.

Final Fantasy XIV: Dawntrail er uten tvil høydepunktet, ettersom dette blir spillets femte store utvidelse når den kommer neste sommer. Den tar oss med til den nye tropiske verdenen Tural, der storslåtte fjell, frodige skoger og krystallblått vann venter når vi forlater den nye hovedbyen Tuliyollal.

Utforskningen av disse områdene vil kanskje inspirere deg til å endre karakteren din litt, og derfor vil utvidelsen også by på to nye DPS-jobber, muligheten til å bruke briller og ha to farger på hvert utstyrsstykke, store grafiske forbedringer og nytt utstyr.

Det betyr ikke at vi bare kommer til å kose oss, for Tural har noen nye fiendetyper. Topp det hele med løfter om nye allierte stammer (inkludert Pelupeluer fra FFX), økt nivågrense fra 90 til 100, nye dungeons, nytt kjernekampinnhold (som FATEs, Hunts, sideoppdrag og skattejakter), oppdateringer av "duty support" og nye raid så er det definitivt mye å glede seg til.

Ikke at vi må vente til 2024 på spennende ting. Phil Spencer kom også på scenen for å avsløre at Final Fantasy XIV endelig kommer til Xbox Series. Den offisielle lanseringen skjer ikke før våren, men det blir en åpen beta når patch 6.5 lanseres i høst.

Da er det ganske passende at den gratis Trial-utgaven også utvides til å omfatte Final Fantasy XIV: Stormblood og alt frem til oppdatering 4.58 omtrent samtidig.

Alt dette får du vite mer om når fanfestivalen kommer til London 21. oktober. I mellomtiden kan du ta en titt på traileren og bildene nedenfor for å få et bedre inntrykk av Dawntrail.