Final Fantasy XIV lanseres for Switch 2 neste uke

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Square Enix hadde noen spennende nyheter til alle Switch 2-eiere i helgen. Som vi allerede visste, kommer « Final Fantasy XIV til plattformen, noe som tidligere ble ansett som umulig fordi den opprinnelige Switch-konsollen rett og slett ikke var kraftig nok.

Når det er sagt, har Switch 2 blitt sammenlignet med Xbox Series S når det gjelder ytelse, og spillet er allerede tilgjengelig på den konsollen, så vi vet at det kjører bra. Heldigvis trenger du ikke å vente lenge, siden lanseringen er satt til 4. august... og det blir faktisk enda bedre.

Som en del av lanseringen vil spillet bli utgitt som en omfattende prøveversjon (som blant annet inkluderer Heavensward-utvidelsen), som du kan nyte helt gratis i en måned for å se om det passer for deg.

Du bør kanskje begynne å rydde plass i spillbiblioteket eller kjøpe et større minnekort, siden dette blir den største Switch 2-tittelen til dags dato, med en størrelse på 117 gigabyte. Flere utgaver vil være tilgjengelige; her er den fullstendige listen: