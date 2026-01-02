Final Fantasy XIV-regissør hinter til Switch-utgave

HQ

Teknisk sett ble Final Fantasy XIV utgitt allerede i 2010, men den versjonen floppet såpass mye at det måtte omarbeides under ledelse av Naoki Yoshida, og i 2013 ble det relansert for PC og PlayStation 3 under navnet A Realm Reborn. Denne gangen gikk det bedre, og spillet er nå et av de mest suksessrike nettrollespillene som finnes.

Et år senere ble det utgitt til PlayStation 4, etterfulgt av PlayStation 5 i 2021 og Xbox Series S/X i 2024. Det er imidlertid fortsatt ikke mulig å nyte rollespillet på Nintendos konsoller. Men kanskje det er i ferd med å endre seg. Den japanske bloggen Livedoor (via Twisted Voxel) rapporterer at Yoshida ble spurt i en nyttårsmelding om Final Fantasy XIV også ville komme til Switch 2, som han svarte :

"Når det gjelder Switch, kan du se frem til det med forventning."

Dette er selvfølgelig ikke det samme som en bekreftelse, men det høres absolutt ut som om noe er i arbeid, ellers kunne han ganske enkelt ha benektet det, vært mer vag eller rett og slett avstått fra å kommentere. Hva synes du om dette?