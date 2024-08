Final Fantasy XIVs Yoshi-P sier det er vanskeligheter med å gi ut spill på Xbox i Japan

HQ

Xbox prøver å gjøre noen flere bølger i Japan, men det grønne laget gjør det rett og slett ikke like bra som Sony eller Nintendo når det gjelder det japanske spillmarkedet. I en samtale med Eurogamer snakket Final Fantasy XIVs Yoshi-P om hvordan dette kan påvirke det japanske markedet.

"Når det gjelder Xbox-plattformen og det faktum at det var vanskelig for japanske titler å bli utgitt på plattformen, er det knyttet til det faktum at det i det japanske markedet er et ekstremt lavt antall brukere på Xbox," sa Yoshida.

Han fortsatte med å hevde at siden Square Enix selv er en japansk utvikler og utgiver, vil de selvfølgelig at japanerne skal spille spillene deres, noe som er vanskelig når det også er en Xbox-utgivelse å bekymre seg for. Men det er håp om at Final Fantasy XIV kan sette i gang en innsats for at flere japanske spill skal komme til plattformen.