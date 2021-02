Final Fantasy XVI er ganske actionorientert

Du ser på Annonser

Mange elsker de eldre Final Fantasy-spillene med sine turbaserte kamper, men Square Enix har åpenbart hatt en annen visjon for serien de siste årene og har beveget seg mot en mer handlingsorientert tilnærming, der til og med Final Fantasy VII: Remake har blitt påvirket av dette. Så hva med Final Fantasy XVI da?

Tidligere i dag medvirket produsenten Naoki Yoshida i Tokyo FM-radioprogrammet One Morning for å prate om spillet i innslaget Game Hack. Gematsu har transkribert dette og Yoshida sa blant annet at "Final Fantasy XVI is quite action-oriented". Da han så ble spurt om hvordan det blir for spillere som ikke liker fokuset på action, svarte han:

"We really want players to enjoy the story, so we're preparing a mode for players who want to focus on story. Since we have quite the substantial support actions, we're of course preparing something easy to operate and smooth to play. Don't worry too much."

Ville du foretrukket at Final Fantasy returnerte til sine mer tradisjonelle rollespillrøtter igjen, eller er liker du veien det går nå?