Final Fantasy XVI for PC er i "de siste stadiene av optimalisering"

Final Fantasy XVI ble tidlig bekreftet å være en seks måneders tidseksklusiv tittel til PlayStation 5, men ni måneder senere har vi fortsatt ikke hørt noe om PC-versjonen. Heldigvis kan dette endre seg ganske snart, ettersom produsent Naoki Yoshida sier til Game Informer at PC-versjonen av spillet for øyeblikket er i "de siste stadiene av optimalisering".

Det ser imidlertid ut til at du kan trenge en kraftig datamaskin for å spille det, for i samme intervju innrømmer han at systemkravene "ser ut til å bli noe høye" - noe som ærlig talt ikke burde overraske noen som har spilt spillet.

I tillegg til PC-versjonen jobber utviklerne for tiden også med The Rising Tide, som er den andre store DLC-en til Final Fantasy XVI, og som etter planen skal lanseres til våren.