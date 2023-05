Final Fantasy XVI forbudt i Saudi-Arabia

HQ

Det ser ut til at Final Fantasy XVI ikke vil debutere i Saudi-Arabia når det lanseres i juni på PlayStation 5, ettersom Saudi Arabian General Commission for Audiovisual Media nå har kunngjort og uttalt at spillet er forbudt i landet.

Årsaken til forbudet oppgis å være nektelse av å gjøre endringer i spillet, men når det gjelder hva disse endringene gjelder, er dette ikke spesifisert.

Etter oversettelse lyder tweeten: "For fans av #FinalFantasyXVI-spillet, vil vi presisere at det ikke har blitt utgitt i kongeriket på grunn av utgiverens manglende vilje til å gjøre de nødvendige endringene."

Dette ville ikke være første gang Saudi-Arabia har forbudt et prosjekt fra å slippe i landet, som Pixar ' s Lightyear, og Doctor Strange in the Multiverse of Madness ble begge forbudt fra å lansere også.