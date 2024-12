Final Fantasy XVI invitert til King of Iron Fist-turneringen

HQ

Tekken 8 har ikke nøyd seg med å vinne Fighting Game of the Year Award. De har også kunngjort et helt spesielt partnerskap med Square Enix, som også kommer i løpet av de neste dagene.

Final Fantasy XVI-hovedpersonen Clive Rosfield vil bli med på Tekken-listen neste uke, nærmere bestemt 16. desember for de som har Premium-versjonen og Season Pass, og 19. desember for de som kjøper det separat.

I en kort trailer så vi ham kjempe mot Jin Kazama, mens han i bakgrunnen kjempet mot sine "alter egoer" Ifrit og Devil Jin. Det er en kamp vi gjerne vil se.

Skal du prøve Clive i Tekken 8 neste uke?