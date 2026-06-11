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Final Fantasy XVI

Final Fantasy XVI, Kingdom Come: Deliverance og Life is Strange kommer til PS Plus-spillkatalogen denne måneden

Premium-abonnenter får også tilgang til et klassisk PS2-rytmespill.

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En ny måned, en ny haug med spill lagt til PlayStation Plus' spillkatalog. Premium- og Extra-abonnenter kan glede seg over en katalog full av fantasy-RPG-er denne måneden, med mange mørke og rå verdener å fordype seg i, samt noen lysere opplevelser for de som er lei av sverd og trolldom.
Final Fantasy XVI topper listen på PlayStation Blog. Det første fullverdige action-RPG-spillet i hovedserien setter oss i skoene til den barske helten Clive Rosfield, som har fått ansvaret for å beskytte sin yngre bror, og må kjempe for både sitt kongerikes og sin families skjebne. Når vi snakker om kongeriker, er Kingdom Come: Deliverance vårt neste store RPG som kommer til PlayStation Plus Extra og Premium, der vi får sjansen til å utforske Henry av Skalitz' ydmyke opprinnelse, nå med ekstra kraftig ytelse på PS5.

Til slutt har vi fjorårets AA-hit Blades of Fire, som tar oss med til en mørk fantasiverden uten stål, hvor bare hovedpersonen vår kan fortsette å smi våpen for å bekjempe en ond dronning. Fra enkeltspiller til flerspiller: Black Deserts standardutgave kommer senere i måneden, og gir oss tilgang til standardutgaven av MMORPG-spillet.

Utenom RPG-spillene er det Life is Strange: Double Exposure, Farming Simulator 25, Sonic X Shadow Generations, og for PlayStation Plus Premium-abonnenter er det Gitaroo Man, et klassisk PS2-rytmespill.

Gitaroo Man og Final Fantasy XVI kommer til spillkatalogen 16. juni. Sonic X Shadows Generations kommer 10. juni. Life is Strange og Kingdom Come kommer 23. juni, og de andre titlene kommer til spillkatalogen 30. juni.

Final Fantasy XVI

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