Final Fantasy XVI kjører betydelig dårligere på Xbox Series X

Under Xbox Games Showcase tidligere denne måneden ble det endelig kunngjort at Final Fantasy VII: Remake Intergrade også kommer til Microsofts konsoller, slik at flere får sjansen til å glede seg over det klassiske eventyret. Square Enix og Microsoft hadde også en annen stor overraskelse på lager, og begge kunngjorde og lanserte Final Fantasy XVI for Xbox Series S/X.

Nå som spillet har vært ute til Xbox i litt over en uke, er det noen misfornøyde rapporter, og de tekniske veiviserne på Digital Foundry bemerker i en ny video at klagene har noe for seg. Det viser seg at spillet kjører med en merkbart lavere oppløsning, og der PlayStation 5-originalen generelt kjørte i 1440p, kjører Xbox Series X-utgaven i 1224p. Det er ikke det eneste som er galt heller, da i utgangspunktet alt er gjennomgående litt dårligere enn på PlayStation 5.

Det eneste positive for Xbox-spillere er at bildeoppdateringen i Xbox Series X-utgaven er bedre i ytelsesmodus, men kjører i 720p sammenlignet med 1080p for PlayStation 5.

Forskjellene er uventet store, og PlayStation 5- og Xbox Series X-versjonene er vanligvis vanskelige å skille fra hverandre. Det kan optimaliseres med en patch, men når de er så langt fra hverandre, bør vi nok ikke håpe på noen mirakler.