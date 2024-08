Final Fantasy XVI lanseres på PC i september

HQ

Fem måneder har gått siden produsent Naoki Yoshida sa at PC-versjonen av Final Fantasy XVI var i "sluttfasen av optimaliseringen", så vi har ventet spent på nyheter om en utgivelsesdato en god stund. Nå er ventetiden endelig over.

Traileren nedenfor avslører at Final Fantasy XVI vil lanseres på Steam og Epic Games Store den 17. september. Det betyr imidlertid ikke at du må vente en måned på å spille det, ettersom en demo er tilgjengelig akkurat nå. Dette er begynnelsen av spillet, så du vil kunne fortsette der du slapp hvis du bestemmer deg for å kjøpe spillet om fire uker ... i det minste hvis de ennå ikke kunngjorte PC-spesifikasjonene ikke er for krevende.