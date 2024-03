Final Fantasy XVI på PC lanseres med begge utvidelsene

HQ

Neste måned lanseres den andre utvidelsen til Final Fantasy XVI, The Rising Tide. Etter det vil vi sannsynligvis rapportere om spillet neste gang det lanseres på PC. Ettersom PC-porteringen er i sluttfasen av optimaliseringen, har vi forhåpentligvis ikke lenge igjen.

I en samtale med Famitsu ga produsent Naoki Yoshida oss noen lovende nyheter om hva vi kan forvente oss når PC-porten lanseres. Yoshida bekreftet nemlig at det kommer en PC-versjon av spillet som inneholder både Echoes of the Fallen og The Rising Tide.

Det er sannsynlig at denne utgaven kommer til å koste mer enn grunnversjonen, ettersom det ville være rart å få PlayStation-spillere til å betale ekstra når PC-brukerne i praksis får det samme innholdet uten ekstra kostnader, men vi får vente og se.

Hvis du vil lese mer om The Rising Tide-utvidelsen, kan du sjekke ut artikkelen vår her.